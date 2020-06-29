سحب مكمّل غذائي يحوي رواسب ومقوٍ جنسي مقلّد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، بسحب تشغيلة من مكمل غذائي، يمد الجسم بالكالسيوم، بسبب مشكلة في الجودة، وهوCalcium Gluconate 10% Ampoule.

وأوضحت في تعميم أصدرته، أمس، أن التشغيلة رقم «4402461»، من المستحضر الطبي تحتوي رواسب بيضاء.

وأوصت الشركات المصنعة بسحب التشغيلة من القطاعين العام والخاص، وطالبت ممارسي الرعاية الصحية بعدم تداولها إن وجدت لديهم، كذلك طالبت الصيدليات بالتوقف عن صرفها وإعادتها للمورد.

وشددت الوزارة على ضرورة التواصل معها، في حال تعرض أي مستخدم للمنتج لأعراض جانبية، والإبلاغ الفوري من خلال وسائل التواصل الخاصة بها.

وطلبت في تعميم آخر، عدم تداول التشغيلة رقم: 05668 من منتج «كلاسيك 20 ملم»، وهي حبوب تستخدم كمقوٍ للرجال، مشيرة إلى أن هذه التشغيلة، مقلدة من المنتج الأصلي المسجل في إدارة الدواء بالوزارة.

وعممت الوزارة على الجهات الصحية المحلية وجميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، الذي تشرف عليه، مواصفات المنتج المقلد التي تختلف عن مواصفات المنتج الأصلي.

وأشارت إلى أن الدواء المقلد يحتوي مادة دوائية غير معلن عنها هي «سيلدينافيل»، في حين أن المنتج الأصلي يحتوي المادة الدوائية «تادالافيل»، داعية الجهات والممارسين الصحيين إلى عدم تداوله.

«الصحة» طلبت التواصل معها في حال تعرّض مستخدم المكمّل الغذائي لأعراض جانبية.

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