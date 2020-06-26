إغلاق 25 مقهى ومخالفة 40 مطعماً في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي ■عجمان

أسفرت حملة تفتيشية نفذها مفتشو إدارة الصحة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إغلاق 25 مقهى ومخالفة 40 مطعماً، لعدم التزامها بالتعاميم والاشتراطات والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا. وراوحت قيمة المخالفات بين 10 و20 ألف درهم.

وأكد رئيس قسم الرقابة الغذائية في البلدية، راشد البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المفتشين رصدوا خلال جولاتهم مخالفات في مطاعم ومقاهٍ استدعت اتخاذ إجراءات مشددة، مشيراً إلى إغلاق 25 مقهى لمدة 14 يوماً، لتعديل أوضاعها وتعقيمها وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ومخالفة 40 مطعماً أخرى، لارتكابها مخالفات صحية تتنافى مع اشتراطات السلامة المحددة في لوائح البلدية.

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