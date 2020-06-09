إنقاذ مواطن مريض يسكن قمة جبل في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أنقذ طاقم البحث والإنقاذ، التابع لقسم جناح الجو، في شرطة رأس الخيمة، رجلاً من فئة كبار المواطنين، يعاني آلاماً حادة في العمود الفقري، وبعض الأوجاع الأخرى بالجسم، ويقطن في قمة أحد جبال الإمارة.

وأفاد رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليماحي، بأنه ورد بلاغ في تمام الساعة التاسعة صباح أول أمس إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود مسن في قمة أحد جبال الإمارة، يعاني آلاماً بفقرات العمود الفقري، وعلى الفور تم توجيه مروحية جناح الجو إلى موقع البلاغ، لتحلّق على ارتفاع 5000 قدم، حيث تم إنقاذ الرجل ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، خلال 20 دقيقة من ورود البلاغ.

ونوّه اليماحي بطاقم البحث والإنقاذ، التابع لقسم جناح الجو، لجهودهم الحثيثة المبذولة في تعزيز زمن سرعة الاستجابة عند تلبية نداءات الجمهور الطارئة في مثل هذه الحالات، مشيداً بحرص الطاقم على السرعة والدقة في إنجاز مهام الإنقاذ والإسعاف الموكلة إليهم، مع توخي الحيطة والحذر أثناء ذلك، فضلاً عن اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة بعين الاعتبار، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.

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