«إسعاف دبي» تطلق «أسعفني» لتقليل زمن الاستجابة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تطبيق «أسعفني»، الذي يعد الأول من نوعه من حيث قدرته الفائقة على اختصار زمن الاستجابة للحالات البسيطة، والحالات التي تحتاج إلى التدخل السريع مثل حالات القلب.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، بحضور قيادات وموظفي المؤسسة، والمجموعة الأولى من المتطوعين المسجلين في التطوع الإسعافي، إن فكرة التطبيق تهدف إلى إشراك المتطوعين من أبناء المجتمع المؤهلين، في الاستجابة الأولى للحالات الطارئة.

وأضاف أن التطبيق يحوي خصائص ذكية تسهّل على المتطوعين التوجه إلى المرضى والمصابين بأسرع السبل، وفق خارطة تحدد لهم موقع طالب الإسعاف ونوع الحالة.

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