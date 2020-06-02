إنقاذ شاب عربي في دبي من الشلل بعد إصابته في حادث سير

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

ساهمت السرعة القياسية والاستجابة الفورية من قبل طواقم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في إنقاذ شاب عربي من الشلل الحتمي، بعدما تعرض لحادث سير أليم في عيد الفطر الماضي، حيث نقله المسعفون إلى قسم الطوارئ بالمستشفى السعودي الألماني في دبي، وبسبب حالته الحرجة نقل على الفور إلى غرفة العمليات بعد تقييم حالته، وإجراء جراحة عاجلة كللت بالنجاح.

وتبين وجود كسر مضاعف في الفقرة القطنية الرابعة مع عدم ثباتها ، وقد تسبب ذلك في آلام شديدة أسفل العمود الفقري، وهو ما هدد بحدوث شلل رباعي اذا انقطعت الاحبال العصبية في هذا المكان الحساس.

وأشار أخصائي الجراحة العصبية الدكتور خلدون عثمان إلى أن المريض خضع لعملية تثبيت فقرات عاجلة لتمكن المريض من المشي على قدميه في اليوم التالي باستقلالية كاملة ومن دون آلام، وغادر المستشفى بعد 48 ساعة من اجراء الجراحة.

من جانبها، أشادت المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالامارات الدكتورة ريم عثمان، بالتعاون المستمر مع مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف في نقل و تحويل الحالات التي تحتاج عناية طبية طارئة و خاصة حالات الكسور و الحوادث و الأزمات القلبية، لافتة إلى أن هذا التعاون لطالما نجح في إنقاذ حياة الكثيرين على مدار السنوات الماضية.

وأكدت عثمان أن قسم الجراحة العصبية والعمود الفقري في المستشفى السعودي الألماني يتميز بإجراء ما يعرف بـ عمليات " الحد الأدنى من التدخل الجراحي" و التي تمتاز بأنها تقلل نسبة الخطورة وتسرع من عملية الشفاء و إعادة التأهيل والعودة للحياة الطبيعية.

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