«إسعاف دبي» تدشن محطة «شوبا» في ند الشبا

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف محطة شوبا الإسعافية الجديدة في منطقة ند الشبا، وذلك ضمن خطة المؤسسة لنشر المحطات الإسعافية في مناطق ومدن إمارة دبي، تحقيقاً لأهدافها، وتطبيقاً لخدمات طب الطوارئ ورعاية المرضى ما قبل المستشفى والاستجابة السريعة لكل البلاغات المستلمة، خصوصاً في مشروع «شوبا هارتلاند»، أول مجمّع سكني على ضفاف قناة دبي المائية من أعمال مجموعة شوبا العقارية.

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، بأن المؤسسة تمتلك حالياً 122 محطة إسعافية موزعة على المواقع الحيوية، مثل مراكز الشرطة والدفاع المدني والمستشفيات وعيادات الصحة وصالات مطارات دبي إلى جانب الطرق الداخلية والخارجية في إمارة دبي.

وأشار إلى أن هذه المحطات مزودة بطواقم إسعافية مناوبة على مدار الساعة، ما يقلل زمن الوصول إلى طالب خدمة الإسعاف من ذوي الإصابات على الطريق أو الحالات المرضية، لافتاً إلى أن هناك خطة لزيادة المحطات، خصوصاً على الطرق السريعة والمناطق البعيدة خلال العامين الجاري والمقبل.

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