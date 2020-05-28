%30 انخفاضاً في ملوثات الهواء على مستوى الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة انخفاضاً في مستوى ملوثات الهواء بنسبة 30%، خلال الفترة من بداية فبراير حتى نهاية أبريل الماضيين.

وعزت مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة، المهندسة عائشة العبدولي، الانخفاض إلى تراجع وتيرة الأنشطة الحياتية اليومية في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تحدي جائحة فيروس «كوفيد-19» المستجد.

وأوضحت العبدولي أن الملوث الأهم الذي تم تسجيل انخفاض واضح في معدلاته على المستويين العالمي والمحلي هو ثاني أكسيد أكاسيد النيتروجين، الذي يرتبط بوسائل النقل والمواصلات والمركبات بشكل كبير، التي شهدت بدورها تراجعاً كبيراً في وتيرة حركتها خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها محلياً وعالمياً.

وأشارت إلى أن متوسط انخفاض الملوثات على مستوى الدولة بالكامل بلغ 30% خلال الفترة من الأول من فبراير حتى نهاية أبريل الماضيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news