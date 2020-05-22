شما المزروعي: جائحة «كورونا» أظهرت معادن استثنائية للشباب

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

إلتقت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي، عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، طلبة الإمتياز الذين بادروا بالتطوع ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورنا المستجد، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

قالت المزروعي إن الظروف الاستثنائية الحالية أظهرت معادن استثنائية لشباب رسمت مواقفهم وأفعالهم نموذجا مشرفا لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية وأسمى القيم الإنسانية لمواجهة التحديات الحالية؛ وهذا ليس بالمستغرب عن أبناء زايد طيب الله ثراه.

وأضافت المزروعي: نتابع بفخر واعتزاز الجهود المشرفة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لحماية أبناء الوطن والمقيمين، ولدعم إخواننا في البشرية أينما كانوا، فشباب الإمارات هم انعكاس لنداء الواجب وامتداده في الميدان، وطاقاتهم هي الجسر الذي سيختصر المسافات لعبور هذه الأزمة.

وأكد الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور ناصر عماش، على أهمية الدور الذي يقدمه أطباء الامتياز في دعم ومساندة كوادرنا الطبية ليقدموا أعلى معايير الرعاية الطبية للمرضى خصوصاً في ظل هذه الظروف الإستثنائية.

وأضاف: «ندرك اليوم جميعاً أهمية ما قمنا به من فتح المجال أمام فئة الشباب للعمل التطوعي لما رأيناه من عزم ومسؤولية فى تقديم يد العون في مواجة كافة التحديات والأزمات الراهنة. كما أعرب الدكتور عماش عن إمتنانه لمبادرة معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وتواصلها مع أطباء الإمتياز لتثمين جهودهم وتقدير عطائهم، مما يعكس حرص قيادتنا على دعم فئة الشباب والتفاعل معهم وتقديم العون لصقل مواهبهم في كافة المجالات».

يذكرأن مدينة الشيخ شخبوط الطبية فتحت باب التطوع لأطباء الأمتياز الراغبين بالإلتحاق مطلع العام الجاري لدعم الكوادر الطبية في وحدة الطوارئ والأقسام الطبية الأخرى لتنظيم المرضى والحد من انتشار العدوى بين المراجعين ومرافقيهم ورفع الوعي بأهمية الوقاية من العدوى.

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