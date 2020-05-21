«صحة» تستقدم نجل صيدلاني مصاب بـ «كورونا» من السودان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بادرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، باستقدام نجل الصيدلاني طارق سالم عزالدين، الذي يعمل بقسم الصيدلة، في مستشفى توام، إحدى منشآت «صحة» منذ عام 1999، من السودان، خلال 24 ساعة من ظهور إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى يكون إلى جانب والده، الذي يخضع للعلاج حالياً في مستشفى العين، التابع للشركة.

وتأتي البادرة كلفتة إنسانية من «صحة» تجسد التقدير والامتنان الكبير الذي يلقاه أعضاء المنظومة الصحية العاملون في مؤسساتنا الصحية (خط الدفاع الأول)، من الدولة، قيادة وحكومة وشعباً، تقديراً لتضحياتهم ومجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل مواجهة جائحة «كورونا»، وأهمية العامل النفسي في رفع الروح المعنوية للمريض، وتحسين استجابته للبروتوكول العلاجي.

وقال استشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى العين، الدكتور كمال إدريس، إن حالة الصيدلاني المصاب مستقرة، وهو يلقى رعاية كاملة من الفريق المعالج، وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد عالمياً، كغيره من المرضى، لافتاً إلى أن الإمارات توفر كل أنواع الأدوية المستخدمة عالمياً لعلاج الفيروس، إلى جانب الأجهزة والمعدات اللازمة، وتضع سلامة الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية العاملة في المستشفيات، وكذلك المرضى، في مقدمة أولوياتها.

من جهته، عبّر الطبيب الشاب، حسن طارق عزالدين، عن امتنانه لشركة (صحة) على «البادرة الإنسانية الكريمة، التي تجسد تقاليد مجتمع الإمارات».

وثمن جهود سفير الدولة لدى السودان، حمد الجنيبي، لتسهيل سفره إلى الإمارات خلال 24 ساعة.

كما شكر إدارة مستشفى توام لحرصها على استقدامه، وتسهيل مستلزمات السكن والإعاشة له، حتى يمنّ الله على والده بالشفاء.

• سلامة العاملين بالمستشفيات والمرضى، تتصدر أولويات الإمارات.

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