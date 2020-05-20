تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,018 حالة شفاء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 43,732 فحص جديد.

وأعلنت عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 26,004 حالة.

كما كشفت الوزراة عن ارتفاع حالات الشفاء من مرض كوفيد19 في الدولة إلى 11,809حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 1,018 حالة شفاء جديدة.

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