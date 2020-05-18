"الصحة" تحذر من منتجات طبية مقلدة وملوثة بالعفن

المصدر: وجيه السباعي-دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتجات طبية مقلدة وملوثة بالعفن، تستخدم لعلاج مرض الانسداد الوريدي الكبدي، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتخاذ ما يلزم لحماية المرضى من أضرارها.

وأصدرت الوزارة تعميماً، وجهته إلى كافة المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، تحذر من خلاله من الدواء " (Defitelio)Defibrotide 200mg Vials of 2.5ml (80 mg/ml) Solution for Infusion"، الذي يستخدم لعلاج مرض الانسداد الوريدي الكبدي، بعد إفادة منظمة الصحة العالمية بأنه قد تم العثور على عبوات حقن الدواء دیفیبروتید 200 ملغم المقلدة في أستراليا والمملكة العربية السعودية، ولاتفيا، وقد تم التأكد بأن هذه المنتجات المقلدة لا تحتوي على المادة الفعالة للمنتج كما أنها ملوثة بالعفن "Cladosporium sp" و"Aspergillus niger" ، ولقد أثبتت التقارير الواردة بأن المنتجين مقلدين من حيث هويتهما وتكوينهما ومصدرهما.

وأكدت الشركة المصنعة الأصلية GENTIUM S.R.L أنه لم يتم تصنيع المنتجين في مصنعها، وتم تصدير الدواء دیفیبروتید 200 ملغ الأصلية برقم التشغيلة 0286 إلى الأرجنتين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتركيا، وتم تصدير الدواء ديفيبروتيد 200 ملغ الأصلية برقم التشغيلة 0126 إلى أستراليا والأردن والكويت ولبنان ونيوزيلندا وقطر وسنغافورة وتركيا والإمارات العربية المتحدة ، ومن المهم لجميع البلدان التفقد والتدقيق، لوجود المنتجات المقلدة، بغض النظر عن المكان الذي تم العثور على هذه المنتجات، وشددت على عدم استخدام التشغيليتين في حال توفرهما .

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