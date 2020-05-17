مركز جديد لفحص «كورونا» في مصفح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن مشاركة مجموعة «VPS» للرعاية الصحية في مشروع المسح الوطني الذي أطلقته حكومة أبوظبي ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عبر تشغيل مركز للمسح في منطقة مصفح بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 مراجع يومياً.

ويعمل في المركز الجديد 50 موظفاً، بينهم أطباء وممرضون وفنيون.

وأطلق المركز بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشرطة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتشرف الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، على المشروع الذي يتيح فحص 335 ألفاً من المقيمين والعاملين في منطقة مصفح الصناعية.

واستغرق تشغيل المركز وقتاً قياسياً، بهدف تسهيل وصول الفئة المستهدفة إلى مراكز المسح، وزيادة الوعي بطرق الوقاية والحد من انتشار الفيروس. ويوفر المركز رحلة فحص آمنة للمراجعين، باتباع التباعد الاجتماعي وعدم التلامس في جميع مراحل الفحص.

وعند الوصول إلى المركز يوزع المراجعون إلى ثلاث فئات: الأولى من ليس لديهم أعراض ويمثلون الفئة الخضراء، ويقتصر التعامل معهم على التثقيف الصحي قبل مغادرتهم المركز، والثانية من لديهم أعراض خفيفة، ويمثلون الفئة الصفراء وتجرى لهم مسحة الأنف. أما الثالثة فمن لديهم أعراض شديدة ويمثلون الفئة الحمراء، ويقوم الطبيب بالكشف عليهم وإجراء فحوص إضافية لهم من خلال العيادة المتنقلة الموجودة في الموقع، التي تجري فحوص الأشعة وتخطيط القلب وسحب الدم للمراجعين الذين يحتمل إصابتهم بالفيروس، وتنقل الحالات الحرجة إلى المستشفى.

وتصل النتائج من خلال الرسائل النصية، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يتواصل المستشفى مع المراجعين لتحديد مواعيد لمراجعة الطبيب في العيادة المخصصة للمصابين بالفيروس، والتي تم إنشاؤها في مستشفى لايف لاين ولايف كير وميديور وبرجيل في أبوظبي، لمتابعتهم وعلاجهم وفقاً لمعايير دائرة الصحة في أبوظبي.

الطاقة الاستيعابية لمركز المسح في منطقة مصفح تصل إلى 3500 مراجع يومياً

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