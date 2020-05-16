«صحة دبي» تؤكد اعتمادها على «PCR» الفحص الوحيد المعتمد دولياً لتشخيص «كوفيد-19»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكدت هيئة الصحة بدبي أنها تعتمد في تشخيص فيروس «كوفيد-19» على الفحص المخبري الوحيد المعتمد دولياً لتشخيص المرض، والمعروف بتقنية تُعرف علمياً باسم «تفاعل البلمرة المتسلسل» (PCR)، ويستخدم هذا الفحص للكشف عن مدى وجود الحمض النووي للفيروس في عيّنة الفحص، من خلال مسحة الأنف، ويعتبر الشخص مريضاً إذا كشف الفحص عن وجود الحمض.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك نوعاً ثانياً من الفحوص يستخدم للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي ينتجها الجسم بواسطة الجهاز المناعي بعد أيام من الإصابة، وبالتالي قد تشير إلى إصابة سابقة، ومنها الفحص الفوري السريع المعروف باسم (Rapid antibody test). وذكرت الهيئة أن الفحوص السريعة للكشف عن الأجسام المضادة لم تُعتمد عالمياً كوسيلة تشخيصية بعد.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية أوصت بحصر استخدام الفحص الفوري في إجراء عمليات الرصد الوبائي في المسوحات والبحوث والدراسات الوبائية.

وأكدت الهيئة أن إجراءاتها التشخيصية لمرض «كوفيد-19» تتماشى مع إجراءات الجهات الصحية الرسمية في الدولة. وناشدت أفراد المجتمع استقاء المعلومات، لاسيما ما يتعلق منها بمجال الصحة، من مصادرها الرسمية الموثوقة.

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