16.5 ألف متطوع ميداني وافتراضي في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغ عدد المتطوعين الميدانيين المسجلين في الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» في غضون شهر على انطلاقها تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، التي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 9828 متطوعاً ميدانياً، منهم 5306 متطوعين متخصصين في المجالات الطبية والصحية، من مجموع 16 ألفاً و502 متطوع ميداني وافتراضي، ينتمون إلى أكثر من 126 جنسية مقيمة على أرض دولة الإمارات، يقدمون خدمات إسناد للفرق الطبية والصحية في الميدان، في ظل الظروف الراهنة والجهود الوطنية المستمرة لمواجهة انتشار «كوفيد-19».

وأكدت حملة «الإمارات تتطوع» أن أولوية التطوع خلال المرحلة الحالية للمتخصصين في الطب، الذين يؤدون جهود إسناد ودعم للفرق الوطنية في المنشآت الصحية ومواقع الحجر الصحي ومراكز الفحص، وسواها من المجالات التطوعية في الميدان.

ووجهت منصة «متطوعين.إمارات» المظلة الاتحادية للتطوع، دعوة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة ممن يحملون شهادة في التخصصات الطبية المتنوعة للتطوع في دعم المنشآت الصحية في دبي.

وقال مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد الحصان الشامسي، إن التركيز حالياً على استقطاب متطوعين في التخصصات الطبية دعماً للفرق الطبية، ولمتابعة المرضى في المنشآت الصحية.

وأضاف أن التخصصات المطلوبة هي: «طب عام، باطني، تخدير، عناية مركزة، ممارس عام، طب الأسرة، طوارئ».

وأوضح أن الحملة توفر أكثر من 80 فرصة تطوعية متاحة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة من مختلف الأعمار والتخصصات، منها 66 فرصة تطوعية ميدانية، تستجيب لمستجدات الميدان ومتطلبات الواقع، إسناداً ودعماً للجهود المبذولة في التصدي لـ«كوفيد ـ 19».

وأشار الشامسي إلى أن المنصة توفر بشكل متجدد عشرات الفرص التطوعية الميدانية التخصصية وغيرها، للمتطوعين من مختلف الجنسيات في إطار دعم الجهود الميدانية، لاسيما في المجال الطبي، على مستوى إمارات ومدن الدولة، سعياً لتحقيق الاستفادة من الخبرات والمهارات المتخصصة لمساندة الذين يقفون في خط الدفاع الأول. وتستهدف الحملة الوطنية دعم جهود المتطوعين على مستوى الدولة، وتسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد المجتمع وإشراكها في عملية التطوع الميداني والافتراضي، وضمن منظومة مستدامة للعمل التطوعي خلال الأزمات.

توحيد الأنشطة التطوعية

انطلقت فعاليات الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، أوائل أبريل الماضي، تحت مظلة منصة «متطوعين.إمارات»، بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وبإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار رؤيتها لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة وتعزيز التكامل والتعاون بين كل القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار «كوفيد-19».

5306 متطوعين ميدانيين متخصصين في المجالات الطبية والصحية.

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