زايد للإسكان ينظم مبادرة «رد الجميل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان مبادرة «رد الجميل» لدعم العاملين في القطاع الصحي والمهندسين في المشاريع الإنشائية من خلال توفير قطع مرنة داعمة ومتصلة بأقنعة الوجه الطبية، صُنّعت بتقنيات مبتكرة للمساهمة في توفير الحماية للكوادر الطبية من أثر وضع القناع الطبي لساعات طويلة.

وتستهدف المبادرة متعاملي البرنامج من الطواقم الطبية، والطاقم الطبي من وزارة الصحة في المستشفيات ومراكز المسح الوطني، والكادر الهندسي في المشاريع الإنشائية للبرنامج، وجاءت المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة أبوظبي للخدمات الطبية «صحة» ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

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