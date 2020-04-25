شركة صينية تدعم إسعاف دبي بـ1000 نظارة طبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتمع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي مع الرئيس التنفيذي لشركة الفنون الصينية للتجارة العامة زهانج زيجين في مقر المؤسسة، أخيراً، وبحثا معاً تطوير التعاون بينهما في ما يتعلق بمحاصرة وباء كورونا، وتشديد الإجراءات الوقائية من العدوى، وتيسير عمل المسعفين وتسهيل سرعة استجابتهم. وأكد زيجين أن شركته قدمت دعماً لمسعفي المؤسسة عبارة عن 1000 نظارة طبية تتميز بسهولة استخدامها ومحافظتها على سلامة المسعف خلال عمله وحمايته من العدوى والإصابة.

وأعرب خليفة بن دراي عن امتنانه لشركة الفنون الصينية.

وأكد أن المؤسسة اشترت 20 ألف نظارة أخرى لتكون جاهزة للاستعمال وتزويد المركبات بها، لتكون من ضمن وسائل وقاية المسعفين، لأنها أصبحت من ضمن الأدوات الأساسية للمسعف أو فني الطب الطارئ.