بلدية دبي تحدد «قائمة احترازية» لإعادة فتح الصالونات

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أصدرت بلدية دبي قائمة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية في الإمارة، يستمر العمل بها حتى إشعار آخر، وسيتم متابعتها من خلال فرق التفتيش للتأكد من الالتزام الكامل بها، ومخالفة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت غير الملتزمة.

ووجهت البلدية تعميماً إلى الصالونات الرجالية والنسائية في دبي، بضرورة الالتزام بالتنظيف والتطهير والتركيز على ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب، وأﺟﻬﺰة دﻓﻊ اﻟﻨﻘﻮد، وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻜﻢ باﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، وﻛﺮاﺳﻲ الحلاقة وطاولات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ، وتعقيم اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وأﺣﻮاض ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻳﺪي واﻟﺸﻌﺮ، واﻷرﻓﻒ والأدراج واﻟﺨﺰاﺋﻦ، ودورات اﻟﻤﻴﺎه. وغسل اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن أو ﺗﻌﻘﻴمهما ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ في أﻣﺎﻛﻦ ظاهرة. وقصرت ﺘﻘﺪﻳﻢ الخدمات على اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻷﻇﺎﻓﺮ.

وشملت الإجراءات توفير اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وارﺗﺪاء ﻛﻤﺎمة وﻗﻔﺎز، وﺗﻮﻓﻴﺮﻫما ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ووﺿﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤسافات اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﻣﺘﺮان) ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋلى ﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل %30، وإﻟﻐﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر.

واشترطت البلدية ﻗﻴﺎس درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ في ﺣﺎل ﻇﻬﻮر أي أﻋﺮاض ﻋﺪوى ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ لمراﺟﻌﺔ أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﻌﻼج، وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻋﺮاض ﻋﺪوى ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل، وﺗﻮﺛﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺳﺠﻼت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ في اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.

وأكدت ضرورة إجراء ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ شامل في اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، والاﻟﺘﺰام بالساعات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﻮن ﻣﻦ 12 ﻇﻬﺮاً حتى 10 ﻣﺴﺎء، وتشجيع اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻴﺔ.

«الإجراءات شملت توفير اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، وارﺗﺪاء ﻛﻤﺎمة وﻗﻔﺎز، وﺗﻮﻓﻴﺮﻫما ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ».