«الصحة» تدعو للالتزام بمواعيد التطعيمات وفق البرنامج الوطني للتحصين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضرورة الالتزام بمواعيد التطعيمات، وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية، وعدم تأجيلها أو إهمالها، نظراً لأهميتها في الوقاية من الأمراض، وذلك بمناسبة أسبوع التطعيمات العالمي، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 30 أبريل الجاري، تحت شعار «التطعيم للجميع».

وأضافت الوزارة أن تقديم اللقاحات مستمر في المراكز الصحية التابعة لها، وفق أعلى معدلات السلامة في التعامل مع المراجعين، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إتاحة خدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية عدة تسهل مشاركة أفراد المجتمع ببرنامج التحصين، بهدف حمايتهم من خطر الإصابة بالعدوى.

من جهتها، أكدت مدير إدارة الطب الوقائي، الدكتورة ندى المرزوقي، أن برنامج التحصين الوطني يعتبر من أهم الخدمات الصحية الأساسية للوقاية من الأمراض المعدية، كما أنه إحدى أولويات واستراتيجيات الوزارة لتحقيق الصحة للجميع والتغطية الشاملة باللقاحات في الدولة.

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