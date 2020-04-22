بلدية دبي تنفذ حملة لتعقيم المؤسسات الغذائية والجمعيات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية دبي زيارات للمؤسسات الغذائية والجمعيات بمختلف أفرعها في الإمارة، ضمن حملة تهدف إلى متابعة الوضع الصحي فيها وضمان تطبيقها اشتراطات سلامة الغذاء، وإجراء عمليات التعقيم للمحافظة على صحة زوارها من مختلف شرائح المجتمع والعاملين فيها.

وأصدرت البلدية أدلة إرشادية وتعاميم للمؤسسات الغذائية فيما يخص التباعد الجسدي وإجراءات التنظيف والتطهير الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتم خلال الحملة التأكد من توفر المعقمات المعتمدة من قبل بلدية دبي في تلك المؤسسات وتوفر جداول التنظيف والتعقيم لجميع المناطق التي يتم ملامستها بالأيدي مثل العربات وسلات التسوق، نقاط الدفع النقدي، أيدي الثلاجات والفريزرات والأسطح التي تلامس الغذاء، وكذلك معقمات الخضار والفواكه.

كما تم خلال الزيارات التأكد من تطبيق المؤسسات لاشتراطات التباعد الجسدي وتوفير العلامات التي تحدد مسافات التباعد على الأرضيات، إلى جانب التأكد من تطبيق المؤسسات لاشتراطات نسبة الاشغال والتي يجب ألا تزيد عن 30% داخل المؤسسة، ووجود سجلات متابعة يومية لصحة العاملين وتدوين عمليات التعقيم والتطهير في الجمعية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على جميع الأغذية الموجودة في المؤسسات أثناء الاستلام والتحضير والتخزين والعرض في درجات حرارة صحيحة، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع عدم حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات، وتجدر الإشارة إلى أنه تم البدء بعمليات تعقيم أرصفة ومواقف والأفنية الخارجية للجمعيات في إمارة دبي تزامناً مع الحملة الوطنية للتعقيم وحسب جدول تعقيم مناطق الإمارة، باستخدام المعدات التي تتناسب مع ذلك مثل الدراجات النارية التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض.

وتتزامن الحملة مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث تم التأكد من تخزين المواد الغذائية بطريقة سليمة ووفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية دبي والتركيز على المنتجات والعروض الرمضانية في تلك المؤسسات، والتركيز أيضاً على المستودعات الغذائية الخاصة بالأغذية التي تستهلك في شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من سلامة الأطعمة والمنتجات، بالإضافة إلى الرقابة على المطابخ الشعبية التي سيكون الإقبال عليها بشكل أكبر خلال الشهر الكريم، إلى جانب التأكد من التزام عمال خدمات التوصيل بلبس القفاز والكمامات، وتغييرها بعد كل عملية توصيل، مع تطهير وتعقيم حافظة الطعام بعد كل طلبية أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تدريب موظفي خدمات التوصيل على أساسيات سلامة الغذاء وكيفية توصيل الأطعمة للمستهلك بالشكل السليم، وتوعيتهم مختلف المعلومات المتعلقة بنظام الفود ووتش والتفتيش الذكي.