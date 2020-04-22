700 كيلوغرام معدل استهلاك الفرد من الغذاء سنوياً في الدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي، عيسى الهاشمي، أن منظومة الغذاء والإمداد في دولة الإمارات قادرة على الاستجابة الفورية، وتلبية احتياجات الجمهور كافة، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وذكر الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت مساء اليوم (الأربعاء)، أن معدل استهلاك الفرد في الدولة يبلغ نحو 700 كيلوغرام من الغذاء سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تعتبر اعتيادية ولم تتأثر بالظروف الراهنة.

وبين أن الأغذية المستهلكة من قبل الأفراد في الدولة تتوزع إلى %4 من منتجات الأسماك، و%29 من المنتجات الحيوانية ومشتقاتها، و%32 منتجات المحاصيل الحقلية والحبوب، %21 من الفواكه و%14 من الخضراوات.

وقال إن الدولة مستمرة في تأمين إمدادات الغذاء في الدولة، سواءً من خلال الإنتاج الداخلي، أو الاستيراد من الخارج، كما نتابع ونرصد تطورات تجارة الأغذية وإمداداتها إلى الدولة، وذلك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع أية متغيرات.

وأضاف: نطمئن الجميع أننا نعمل بالتنسيق مع شركائنا على ضمان توفير السلع الأساسية كافة في الدولة، خصوصاً المرتبطة بالعادات الغذائية بشهر رمضان المبارك، وفي كل المنافذ طوال الشهر.

وأشار الهاشمي إلى أن إجمالي الأغذية المستوردة إلى الدولة خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ أكثر من 3.5 ملايين طن بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم، فيما بلغ حجم الصادرات الغذائية نحو 918 ألف طن، بقيمة تصل إلى أكثر من 3.7 مليارات درهم، بينما بلغ حجم إعادة التصدير أكثر من 455 ألف طن.