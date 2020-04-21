اعتماد خيارات علاجية بالدولة للأطفال المصابين بـ(كوفيد-19)

المصدر: وجيه السباعي – دبي:

اعتمدت الجهات الصحية بالدولة، خيارات عدة لعلاج المصابين بفيروس كورونا من الأطفال، بحيث يتم علاج كل حالة على حدة، بعد التشاور مع الطبيب المتخصص، والحصول على موافقة من المريض لعلاج الاصابة، أو عائلته إذا كان غير مؤهل.

وحسب اللائحة الإرشادية الوطنية لإدارة وعلاج حالات (كوفيد -19) في الدولة، يتم تحديد الجرعة العلاجية للأطفال، وفقاً لمحلول ملح كلوروكين الفوسفات، وليس على أساس الكلوروكين القاعدي، ويجب ألا يكون عقار «الإنترفيرون» خياراً روتينياً لجميع مرضى وحدة العناية المركزة، الا في حالات نادرة جدًا، وبناءً على تقييم المخاطر الجسيمة إزاء الفوائد التي تعود من ذلك.

وشدد الدليل على ضرورة أن يكون النهج المفضل في العلاج هو بدء استخدام أدوية كوفيد 19 الأخرى مع عدم التسرع في إعطاء المريض عقار «إنترفيرون»، مراقبة المريض تحسبا لإصابته بما يسمى «عاصفة السيتوكين»، إذا كانت حالته تقبل تناول عقار «توسيلزوماب» فيمكنه تناوله «جرعتين فقط أو ثلاثة جرعات في حالات نادرة»، ويمكن تناول الجرعة الثالثة بعد تقييم شامل لاستجابة المريض.

يجب أن يتوقف المريض من تناول «انتيرفورن»، إذا كان يتناوله بانتظام ومن ثم يبدأ في تناول عقار «توسيلزوماب»، وأن يكون هناك فاصل زمني يتراوح بين 24 و48 ساعة، بعد آخر جرعة من عقار «الانترفورن»، ويجب عدم عودة المريض لتناول «الانترفورن» بعد تناوله لعقار «توسيلزوماب».

وحدد الدليل عدة إرشادات حول استخدام عقار «توسيلزوماب» للأطفال أقل من عامين في العناية المركزة، حيث أن العقار قيد البحث في الوقت الراهن للاستخدام في علاج مرضى بمضاعفات الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا COVID-19، ولم يتم التثبت حتى الان من السلامة والفعالية المرتبطة به، (يجب استخدام الصيغة التجارية IV فقط، مع عدم استخدام الحقن المعبأة مسبقا Sub-Q)، ويقتصر استخدامه على أطباء الامراض المعدية، وأطباء العناية المكثفة فقط وعلى مرضى COVID-19 الذين يعانون من ضيق حاد في النفس بعد فشل طريقة المعالجة الأولى.

وحسب الدليل «إذا كان الطفل يعاني في وحدة العناية المركزة من ضيق حاد في التنفس، واحتمال أن يصاب بـ»عاصفة السيتوكين«، ومرشحا لتناول عقار»توسيلزوماب«، يجب عدم البدء بإعطائه عقار»انتيرفورن«لاحتمال إصابته بأعراض جانبية بالغة الخطورة ترتبط بالأدوية المعدلة للمناعة وهما «توسيلزوماب»«و«انتيرفورن».

وحسب اللائحة الإرشادية الوطنية لإدارة وعلاج حالات كوفيد -19 في الدولة، لا تتوفر بيانات أو معلومات عن استخدام عقار»فافيبيرافير" المعروف باسم (أفيجان) للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهرًا أو أكثر، ويصل وزنهم إلى 10 كجم أو أكثر، حيث تم اشتقاق نظام الجرعات استناداً إلى نظم الجراعات الدوائية وطريقة الجرعات الأحادية، من الجرعات المستخدمة في تجربة الإيبولا لدى 12 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 شهرًا ووزن اجسامهم اقل من 10 كجم، تكون الجرعة أقل بنسبة 50٪، وجرعة الدعم أقل بنسبة 25٪ مقارنة بجرعة الإيبولا، على نطاق مماثل تقريبًا، من الممكن تبني نفس الاستراتيجية لدى الأطفال لتقليل الجرعة أيضًا.