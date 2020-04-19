«صحة أبوظبي» تطلق تطبيقاً يتتبع مخالطي المصابين بـ«كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي تطبيقاً ذكياً يسهم في تتبع عدوى فيروس كورونا، إذ يسهم في تحديد المخالطين للمصاب، شريطة أن يكونوا مستخدمين للتطبيق، وذلك لتسريع توفير الرعاية اللازمة، حفاظاً على صحة المجتمع.

وبالاعتماد على خاصية البلوتوث يتعرف التطبيق إلى الأشخاص الذين حمّلوه، بحيث إذا كان هناك هاتفان قريبان من بعضهما بعضاً يتم تبادل معرف تتبع آمن يخزن في كل منهما، وفي حال أصيب أحد مستخدميه بفيروس كورونا المستجد تصل الجهات المختصة إلى بيانات التتبع الخاصة بالمصاب، التي تتضمن قائمة بمعرفات التتبع الآمن التي كان هاتفه قريباً منها، مع ضمان سرية البيانات الشخصية.