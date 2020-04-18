تخصيص مركز في أبوظبي لبلاغات إصابات العمال بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة الأزمات والكوارث في أبوظبي عن تخصيص مركز عمليات لتلقي البلاغات المتعلقة بالحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ضمن المدن العمالية والمناطق الصناعية، من خلال التواصل بالرقم 909، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة، واحتواء انتشار العدوى في حال الإصابة، حرصاً على صحة وسلامة قاطني المدن العمالية والمناطق الصناعية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في الإمارة، التي تضع حماية سلامة المجتمع بجميع أطيافه على رأس أولوياتها، إلى جانب دعم الجهود المتواصلة لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد-19».

- المركز يهدف لتقديم الرعاية الطبية بسرعة في حال الإصابة.