150 متطوعاً يجهزون المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي، بأن نحو 150 مطوعاً، يتولون تجهيز المستشفى الميداني، لعلاج مرضى كورونا (كوفيد-19)، في مركز دبي التجاري العالمي، منهم مواطنين ومقيمين في وظائف مختلفة.



وقال الفلاسي إن هذه الجهود تأتي في إطار حملة «مدينتك تناديك» للتطوع عبر مبادرة يوم لدبي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، موضحاً أن المتطوعين أسهموا عبر الحملة في تأثيث المستشفى الميداني الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي كأكبر المستشفيات الميدانية في المنطقة والتي تأتي ضمن إجراءات حكومة دبي للاستعداد لكل سيناريوهات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ولفت إلى أن مؤسسة وطني الإمارات تقوم بدورها الوطني في المساهمة في العمل التطوعي في مواجهة فيروس كورونا، حيث زودت المستشفى الميداني بـ150 متطوعاً كان لهم دور بارز منذ الأيام الأولى في تركيب الأسرة في المساحات المخصصة لها وتجهيزات المعدات الطبية إلى جانب الطاقم الفني الطبي، إضافة إلى الأعمال اللوجستية من استقبال المواد وتجهيز الأثاث وتركيبه بحسب متطلبات المسؤولين في الموقع.



وشدد الفلاسي على أهمية المشاركة الوطنية من جميع الجهات في هذا الدور المهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يعصف بالعالم أجمع، ومن شأنه أن يترك آثاراً كبيرة إن لم تتكاتف الجهود في منع انتشاره ومعالجة المرضى وتخصيص المكان المناسب لهم طبياً ولوجستياً.



وقال إن مؤسسة وطني الإمارات تكثف جهودها على الدوام في دعم جميع الاحتياجات والمتطلبات من جميع قطاعات الدولة.



والمستشفى على مساحة تستوعب 3030 سريراً لمرضى فيروس كورونا المستجد، بينها 800 سرير مخصص للعناية المركزة، والتي من شأنها انجاح العمل المشترك لمكافحة فيروس كورونا المستجد ولما يملكه مركز دبي التجاري العالمي من بنية تحتية وامكانات ودعم الاحتياجات اللوجستية للمستشفى، إلى جانب الخبرات والكوادر الطبية المؤهلة من قبل هيئة الصحة في دبي.