حاويات خاصة لجمع نفايات «العزل الصحي» في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكّد المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، الدكتور سالم خلفان الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»، تطبيق خطط الطوارئ ومكافحة الأوبئة في الإمارة، خلال جمع النفايات المنتجة من مناطق الحجر والعزل الصحي، والتخلص منها باستخدام حاويات ومركبات خاصة بالنفايات الخطرة، إضافة إلى تنفيذ خطة الغسيل والتعقيم في الإمارة، وتوفير أعلى المعايير الوقائية والاحترازية لحماية العاملين.

وقال إن «النفايات المنتجة من مناطق الحجر والعزل الصحي، تعتبر خطرة، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بأعلى مواصفات المعايير الفنية، لضمان سلامة المتعاملين معها والصحة العامة».

وأوضح أن «دور المركز يشمل جمع النفايات الناتجة عن عمليات الحجر والعزل الصحي على مستوى الإمارة، ونقلها، ثم التخلص الآمن والسليم منها، باستخدام أفضل وأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة»، وتابع أن «كوادر المركز الفنية والتفتيشية يشرفون على هذه العمليات حتى المرحلة الأخيرة منها، على مدار الساعة، بتنسيق مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع الأدلة والقوانين العالمية والمحلية.

وأكّد الكعبي اتخاذ «تدوير» إجراءات احترازية إضافية، استجابة لتوجيهات الجهات الصحية الرسمية، وضمن معايير شملت غسيل وتعقيم الحاويات الخاصة بجمع النفايات العامة، من الداخل والخارج، بعد جمع النفايات، لتفادي آثار فيروس كورونا المستجد، ووضع خطة «استمرارية أعمال»، لضمان استمرار خدماتها بالوتيرة ذاتها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل أيضاً غسيل وتعقيم المركبات العاملة بصفة دورية، والتأكد من توفير معدات الوقاية الشخصية لطاقم العمل الميداني.

وشرح الكعبي أن «المركز يزود مواقع الحجر والعزل الصحي على مستوى الإمارة بحاويات مخصصة للنفايات الطبية الخطرة، مغلقة بإحكام، لجمعها، ونقلها يومياً، باستخدام مركبات خاصة، للتخلص منها في محارق النفايات الطبية الموجودة في الإمارة».

وأضاف: «يتم تتبع المركبات من خلال الأقمار الاصطناعية المرتبطة بغرفة التحكم الرئيسة في المركز، حيث تحرق النفايات في حجرتين، على درجات حرارة عالية، تصل إلى 1200 درجة مئوية، وذلك بموجب أنظمة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. ويُنقل الرماد الناتج من عملية الحرق إلى المطمرة الهندسية للتخلص الآمن منه».

وقال: «يولي المركز أهمية كبيرة لسلامة الموظفين والعاملين في هذا القطاع، من خلال توفير أعلى معايير السلامة، بكل ما تشمله من إجراءات وكفاءات تضمن التحكم في المخاطر، فضلاً عن توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين، بما فيها القفازات والكمامات والأقنعة والملابس».

حماية العمال

أكّد الدكتور سالم خلفان الكعبي، إصدار إدارة البيئة والصحة والسلامة تعليمات تضمن حماية العاملين، منذ بداية الحالة الخاصة بـ«كورونا»، لافتاً إلى تنفيذها ومتابعتها من قبل مراقبين في الميدان.

وشرح أن «الإجراءات شملت تدريب وتوعية العمال وأعضاء الفرق الميدانية بالإجراءات الوقائية، ومنها إلزامهم باستخدام معدات الوقاية الشخصية التي يحدد المختصون في المركز مواصفاتها، إضافة إلى تزويدهم بالكمامات، بأنواعها المختلفة (حسب طبيعة الأعمال) والقفازات وبدلة العمل المخصصة لذلك، ومن ثم التخلص من كل هذه المواد يومياً، واستبدالها بمواد جديدة». وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية، تضمنت أيضاً تنفيذ خطة الغسيل والتعقيم في أبوظبي من خلال اتباع جدول يومي تحت إشراف فريق فني من المركز.

1200

درجة مئوية لحرق النفايات الطبية.

- «المركز» يتابع مركبات التخلص من النفايات الخطرة بالأقمار الاصطناعية.