«صحة دبي» تطالب المستشفيات الخاصة بتحديث يومي لبيانات الأسرة وغرف العناية المركزة والعزل

المصدر: وجيه السباعي – دبي

طلبت هيئة الصحة في دبي من جميع المستشفيات في القطاع الصحي الخاص، تحديث بيانات الأسرة، وغرف العناية المركزة وغرف العزل، والتهوية وغيرها من البيانات، بشكل يومي ومباشر من خلال النظام الإلكتروني شريان.

وأكدت الهيئة أن نظام «شريان» يمنح جميع المستشفيات خاصية إدخال بيانات الأسرة وغرف العناية المركزة وغرف العزل والتهوية وغيرها من البيانات بشكل عام، ومن ثم تحديثها يومياً، حسب المطلوب إلكترونياً، ومباشرة، ليعكس الوضع الفعلي لمستوى الإشغال، ما يسهل على فريق إدخال الحالات تحديد المستشفيات بشكل أسرع، حفاظاً على صحة المرضى.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة استخدام النظام الجديد فوراً، وتحديثه 4 مرات يومياً، وفي حال حدوث مستجدات لتسهيل عملية تحديث البيانات المطلوبة ومن ثم تمكين الهيئة من معرفة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات القطاع الصحي الخاص بشكل عام، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

من جانبها، أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنشآت الطبية الخاصة، بإرسال رسالة رسمية من قِبل المدير الفني للمنشأة، في حال رغبة أصحاب المنشآت الصحية بإغلاق المنشأة مؤقتاً، نظراً للوضع الراهن، على أن تفيد الرسالة بالإغلاق المؤقت للمنشأة والفترة الزمنية للإغلاق.