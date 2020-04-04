إنشاء مركز مسح «من المركبة» لفحص «كورونا» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

باشرت الجهات المختصة في إمارة رأس الخيمة، أمس، بإنشاء مركز مسح «من المركبة» لفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ورصدت «الإمارات اليوم» وضع التجهيزات الأولية لإنشاء المركز بالقرب من مصلى العيد في مدينة رأس الخيمة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح «من المركبة» لفحص الفيروس، على مستوى الدولة، بمواصفات مماثلة لمواصفات المركز الذي تم افتتاحه أخيراً في مدينة زايد الرياضية، في أبوظبي.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي عبر «تويتر» إقامة المراكز في دبي والشارقة (تخدم عجمان وأم القيوين)، ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين والظفرة، خلال 10 أيام.