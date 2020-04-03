«تنمية المجتمع» في أبوظبي تُصدر دليل «التعامل مع فيروس كورونا» لدور العبادة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، دليل «إجراءات التعامل مع فيروس كورونا»، لدور العبادة. ويشمل التدابير كافة الواجب تطبيقها واتباعها، للحد من انتشار الفيروس، بما يضمن سلامة المجتمع.

وشكرت الدائرة جميع دور العبادة لغير المسلمين على تعاونها وتفاعلها الإيجابي مع التعليمات والإرشادات الوقائية، في إطار التكامل والتكاتف المجتمعي والحرص الوطني من جميع أفراد المجتمع.

وبعث رئيس الدائرة، الدكتور مغير خميس الخييلي، رسالة الى دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، أكد فيها متابعته لتفاعلها الإيجابي مع جهود الحكومة والمجتمع.

وقال: «أنا على يقين بأن لكم دوراً كبيراً في توجيه الرعية وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديهم، وأشعر بالسعادة لرؤية هذه الروح التضامنية بين دور العبادة. وقد لفتتني متابعاتكم لأحوال الرعية، وما توجهونه لها من رسائل وصلاة ودعاء. وأشعر بتقدير كبير لهذه الجهود في تعزيز قدرة الناس على مواجهة المحنة، واكتشاف الجانب الإيجابي والحيوي منها، وهو ما تهدف إليه قيم الإيمان في الأديان كلها».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية في الدائرة، سلطان المطوع الظاهري، إن دليل إجراءات التعامل مع فيروس كورونا لدور العبادة القائمة يشمل التدابير كافة الواجب تطبيقها واتباعها بما يضمن سلامة جميع مجتمع أبوظبي.

وأضاف: «حرصنا على بث رسائل توعية بشكل يومي لاستغلال الوقت بالشكل الأمثل لدور العبادة، تتضمن موضوعات في الجانبين الصحي والمجتمعي».

وقال الظاهري: «نتواصل مع دور العبادة في الإمارة بشكل دائم لتقديم النصائح الإرشادية والتوعوية، ونسعى لتوفير المستلزمات والدعم المطلوب بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية من أجل توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة العاملين في دور العبادة ورعاياهم، إضافةً إلى الدور الذي تقدمه الإمارة بإجراء الاختبار الفوري، لأي اشتباه، مجاناً».