علي الأحمد: أطباء اماراتيون يقدمون العلاج للمصابين بكورونا في مستشفيات باريس

المصدر: دبي-الامارات اليوم

كشف سفير الامارات في العاصمة الفرنسية باريس علي الأحمد عن "وجود عدد من الأطباء الاماراتيين يعملون جنبا الى جنب مع الأطباء الفرنسيين في مستشفيات باريس، ويقدمون الدعم والعلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم".

وقال الأحمد :"هؤلاء الأطباء متواجدون في العاصمة الفرنسية هم من الدارسين بغرض الحصول على البورد الفرنسي في تخصصات طبية مختلفة، ووجدوا أنه من الواجب عليهم البقاء في باريس وتقديم الدعم والعون والمساعدة لزملائهم الأطباء الفرنسيين في علاج المصابين بمستشفيات باريس بعد انتشار الفيروس "لافتا الى أن "هذا الوباء لا يعترف بحدود جغرافية، وخطره يهدد جميع البشر ما جعل الأطباء الاماراتيين يتخذون هذا الموقف ويبقون لمساعدة إخوانهم الفرنسيين"

وأضاف علي الأحمد في تصريحات لبرنامج "خلك في البيت" الذي يبثه تلفزيون دبي :"هذا الموقف هو دائما موقف دولة الامارات التي تسعى لتقديم الدعم والمساندة والغوث لدول كثيرة حول العالم ما يسهل عمل الدبلوماسيين والسفراء ويدعمهم بشكل كبير"

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي طلبت في منتصف شهر مارس الحالي من المواطنين في فرنسا مغادرتها فوراً، وسرعة العودة الى الامارات بسبب تعليق الرحلات الجوية وغلق المعابر الحدودية، في إطار التدابير الوقائية التي يتم تطبيقها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في العالم.

يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب حذر أمس السبت، من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية.".