مجموعة عيسى القرق تعزز قدرات "صحة دبي" بــ 10 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بادرت مجموعة عيسى صالح القرق بتقديم مبلغ قدره 10 ملايين درهم، دعماً منها للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الصحة بدبي، في سبيل حماية المجتمع والمحافظة على سلامة أفراده من فيروس كورونا ( كوفيد 19).

ويأتي الدعم ضمن المبادرات المجتمعية النوعية، التي تحرص المجموعة على تنفيذها، مساهمة من جانبها في العمل العام، وكل ما يخدم الناس وشؤونهم، وخاصة في المجال الصحي.

من جانبها قالت سيدة الأعمال الإماراتية سعادة رجاء عيسى القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، إن مبادرة المجموعة لا تعادل شيئاً أمام عطاء الدولة وأمام الحياة الكريمة التي توفرها للجميع (مواطنين ومقيمين)، كما أنها لا تعادل شيئاً أمام توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي الإنسان جل رعايتها وتوجه دائماً بالمحافظة على صحته وحياته وسعادته.

وأضافت أن العالم كله يمر بأزمة حقيقية على أثر انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19)، وأن الدولة والمجتمع الإماراتي بكل من يعيش فيه يواجه هذا التحدي، الذي يتطلب تضافر جميع الجهود، كما يتطلب المساهمة لتعزيز قدرات القطاع الصحي لتجاوز هذه المرحلة بشكل آمن، فيما أكدت أن هذا الوقت، هو وقت رد الجميل للدولة.

ولفتت إلى أن عيسى القرق وجه المجموعة، بالوقوف في صف العاملين على سلامة المجتمع وصحة أفراده، وذلك بتقديم كل الدعم اللازم، الذي يمكن هيئة الصحة بدبي والقطاع الصحي بوجه عام من توفير أفضل سبل الوقاية وأعلى درجات الرعاية الصحية المتكاملة للأفراد.

واختتمت رجاء القرق قولها بالتأكيد على أهمية الإيجابية في حياة المجتمعات، وقيمة أن يكون الإنسان مبادراً لمصلحة الآخرين، وخاصة إذا كان هذه المصلحة مرتبطة بالصحة والحياة.