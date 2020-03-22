نيابة دبي تباشر التحقيق عن بعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أن النيابة العامة في دبي باشرت فعلياً تطبيق نظام التحقيق عن بعد لاستمرار مصالح وحقوق المجتمع دون توقف، ضماناً لصحة وسلامة الجميع، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد النائب العام بأنه تم إصدار حزمة من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وذلك بالتنسيق مع شركائها، مع الحرص على تطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة لجميع الأطراف.

وأضاف أن النيابة العامة أطلقت العديد من المبادارت الاستراتيجية بتحويل إجراءاتها القانونية إلى ذكية.