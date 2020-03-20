إغلاق 4 مقاهٍ خالفت تعليمات منع الشيشة في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي -دبا الفجيرة

أغلقت بلديتا الفجيرة ودبا الفجيرة أربعة مقاهٍ خالفت تعليمات منع تقديم الشيشة، ثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية المتمثلة في منع تقديم الشيشة بمختلف أنواعها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومقاهي الشيشة والمطاعم المرخصة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها.

وأوضح مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، أن بلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة أغلقت أربعة مقاهٍ، لم تلتزم بقرارات منع تقديم الشيشة، مؤكداً أنه يجب على أصحاب المقاهي الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة.

وأشار إلى أن على جميع المقاهي الاستجابة لهذا القرار وعدم التهاون فيه، إذ ستحرر البلدية مخالفة لأي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة، مؤكداً أهمية التعاون التام والتكاتف من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت، والمجتمع عموماً.

وتناشد البلدية جمهور المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشآت من عدم الالتزام من خلال التواصل على مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة.

وفي قرار سابق، أغلقت بلدية دبا الفجيرة الشواطئ العامة وأماكن الترفيه في المدينة لمقتضيات المصلحة العامة، وفي إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة لأفراد المجتمع، تقرر إغلاق الشواطئ العامة وأماكن الترفيه وصالات الأفراح وأماكن الملاهي والألعاب الترفيهية والإلكترونية، وصالات كمال الأجسام، وأندية اللياقة البدنية المرخص لها في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، وتهيب البلدية بأصحاب الأنشطة المذكورة التوقف عن تقديم خدماتها للجمهور بصورة فورية حتى إشعار آخر.

وقررت البلدية إغلاق النوادي الليلية ومراكز المساج، وعدم إقامة الأفراح في المنشآت الفندقية في المدينة، وتهيب بأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية التوقف عن تقديم خدماتها المذكورة حتى إشعار آخر.

- بلدية دبا الفجيرة أغلقت الشواطئ العامة وأماكن الترفيه في المدينة لمقتضيات المصلحة العامة.