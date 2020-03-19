«بلدية دبي» تلزم منشآت جمع ونقل النفايات باشتراطات جديدة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ألزمت بلدية دبي كل المنشآت العاملة في مجال جمع ونقل النفايات، في الإمارة، باشتراطات ومتطلبات جديدة عدة، أبرزها زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق والتركيز، وتسجيل عمليات التطهير في سجلات خاصة، مؤكدة أن غير الملتزمين سيتعرضون للمخالفة وفق القانون.

ووجهت البلدية تعميماً إلزامياً إلى كل اﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ في ﻣﺠﺎل ﺟﻤﻊ، وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، أكدت خلاله على اشتراطات جديدة، تمثلت في ضرورة ﺗﻔﺮﻳﻎ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻣﺘﻼئها، وزﻳﺎدة دورﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴـﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت.

وشددت على ضرورة تنظيف وتطهير ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﺑﺼﻮرة ﻳﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻧﻈﺎم، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ في ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، مع ضرورة ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴـة اﻟﺘﻨﻈﻴـف واﻟﺘﻄﻬﻴـﺮ ﻓـي سجلات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ، وذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـي اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ دبي.

وأكدت بلدية دبي أنها ستقوم بمتابعة التزام الشركات بالضوابط الجديدة، من خلال فرق التفتيش للتأكد من التزامها، وعدم مخالفتها الاشتراطات والضوابط، مؤكدة أنها ستقوم بمخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها من قبل إدارة النفايات.