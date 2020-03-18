بلدية الشارقة تلزم صالونات الحلاقة بإجراءات احترازية جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ألزمت بلدية مدينة الشارقة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بارتداء العاملين كمامات وقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وذلك في إطار حرصها على اتخاذ كل التدابير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد مدير عام البلدية، ثابت الطريفي، أن البلدية تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين من فيروس كورونا من خلال التعقيم والتطهير المستمر للمباني والمرافق التابعة لها، وتوعية العاملين والجمهور بإرشادات الوقاية والتعليمات الصحية الواجب اتباعها. وأشار إلى أن البلدية تُنفذ حملات تفتيشية توعوية مكثفة، تستهدف صالونات ومراكز الحلاقة والتجميل، للتأكد من التزامها بإجراءات التنظيف والتطهير للمنشأة وما تحويه من تجهيزات وأدوات، ويتم التركيز على النظافة الشخصية للعاملين، وتقيّدهم بغسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر، مع توفير مواد مطهرة ومعقمة للأيدي بشكل كافٍ في متناول مرتادي الصالونات، كما تم إلزام جميع العاملين بارتداء كمامات وقفازات أثناء تقديم الخدمات، واستخدام الأدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة متى أمكن.

ولفت إلى أن البلدية تلزم الصالونات ومراكز التجميل بقصر الوجود على الزبائن من متلقي الخدمة، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا.