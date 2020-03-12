«الصحة» تحذر من دواء يسبب ضعفاً عضلياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميمات وزعتها على المنشآت الصحية كافة، حذرت خلالها من دواء قد يسبب ضعفاً عضلياً وضيقاً في التنفس، إضافة إلى سحب تشغيلتين من فيتامين (ك)، بسبب خلل في الجودة، كوسيلة طبية لعلاج القلب بسبب تلف البطانة، وأخرى لتخطيط كهرباء الدماغ لعدم اختبار وظائف النظام.

وقررت الوزارة إضافة تحذيرات على المستحضر الدوائي (ferinject 500mg 10mg Iv injection)، الذي يستخدم لعلاج نقص الحديد، في المرضى الذين أصبح تناول الحديد عن طريق الفم غير فعال لهم. وأوضحت أن استخدام الدواء قد يتسبب في نقص فوسفات الدم، والأعراض تشمل: الوهن، والتعب، والضعف العضلي، وضيق التنفس، وعدم انتظام دقات القلب والصداع.

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بخصوص خطر نقص فوسفات الدم في المرضى المستخدمين للدواء، وعليه يجب تقييم مرضاهم بشكل روتيني، قبل بدء العلاج ومتابعة المرضى المعرضين للخطر.

وفي تعميم آخر، قررت الوزارة سحب تشغيلتين من المستحضر الطبي (Phytomenadione vitamin k 1mg/‏‏‏‏0.5ml)، اذ تبين بعد الفحوص عدم مطابقة التشغيلتين لمواصفات الشركة الصانعة.