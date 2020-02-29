إجراءات احترازية من "كورنا" وتعليق الدراسة في حضانات الأطفال

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث، عن مجموعة من الإجراءات الإحترازية للحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس " كورنا الجدي"، من أهمها تعليق الدراسة في الحضانات وكذا الفعاليات الطلابية على مستوى الدولة، وتخصيص طائرتين لنقل رعايا الدولة الموجودين في إيران،

وحسب الإحصائيات الرسمية التي عرضت خلال المؤتمر الصحافي ، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة بلغ 21 حالة وعدد حالات الشفاء وصل إلي 5 حالات، فيما بلغ عدد الحالات التي تم فحصها في فعالية "طواف الامارات" بلغ 612 حالة وعدد الفحوصات التي تم الانتهاء منها 450 فحصا.

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، أن المصابين بفيروس كورونا في طواف الإمارات هما فنيان مرافقين، وليسا دراجين متسابقين في الطواف، مؤكدا أن الإمارات ملتزمة بأعلى معايير السلامة الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن أنه تجهيز طائرتين لإجلاء رعايا الدولة المتواجدين في مدينتي قشم وطهران، وجار التنسيق مع السلطات الإيرانية حول هذا الأمر.

وأكد الوزير أن دولة الإمارات تتخذ إجراءات صارمة في جميع المنافذ الحدودية والجوية والبحرية للدولة وفحص جميع القادمين من الدولة التي انتشر فيها فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا لا تتجاوز حاليا 2.2 % وتتركز في فئة كبار السن .

وأكد الوزير أن الإمارات تعد أول دولة عربية تعلن عن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجدي بكل شفافية، حيث تم الإعلان عن 4 حالات، مؤكدا أن جميع مرضى المصابين حالتهم مستقرة ة ، مؤكدا الإمارات تملك منظومة متطورة للكشف عن الفيروس.

وطمأن وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أن ابناءنا الطلبة المتطوعين في طواف الإمارات بخير ويخضعون للفحوصات هم وذويهم وسيتم عزلهم في منازلهم احترازيا بالتنسيق مع وزارة الصحة وسيتم تعليق جميع الأنشطة الفعاليات الطلابية الداخلية والخارجية في كافة المدارس داخل الدولة وتم إصدار تعميم لإدارات المدارس بذلك حرصا على سلامة الطلاب، كما تم تعليق دوام حضانات الأطفال اعتبارا من غد الاحد الموافق 1 مارس.

وأكد الحماري أن الطلبة الذين كانوا متواجدين في طواف الإمارات لم يحتكوا مع الفنيين المصابين، لافتا إلى أنه فحصهم وذويهم للتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازلهم احترازيا .

وأكد مدير عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني الذي يخضع للحجر الصحي في منزله خلال مداخلة هاتفية خلال المؤتمر الصحافي، أن نتائج الفحوصات للمشاركين في طواف الإمارات جاءت سلبية وخالية من فيروس كورونا.