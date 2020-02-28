دبي تستضيف مؤتمراً عالمياً يبحث مستجدات علاج الإصابات الرياضية للكتف والركبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك أكثر من750 طبيباً ومتخصصاً من 24 دولة في فعاليات مؤتمر الإمارات العالمي الثامن لطب وجراحة العظام، الذي افتتحه، أمس، المدير التنفيذي للمراكز الصحية المتخصصة في هيئة الصحة بدبي، الدكتور أحمد بن كلبان، لمناقشة موضوعات عدة، منها مستجدات علاج الإصابات الرياضية للكتف والركبة.

وقال بن كلبان: إن «المؤتمر واصل نجاحاته بوجود هذا الجمع من العلماء والأطباء والمتخصصين، من داخل الدولة وخارجها، وهذا جعل المؤتمر فرصة لتبادل التجارب الناجحة، والوقوف على مستجدات العالم في أحد أهم التخصصات الطبية».

وأوضح أن العالم شهد تحولات وقفزات مهمة على الساحة الصحية، وفي مختلف المجالات المتصلة، ومنها التطور السريع في التقنيات والحلول الذكية، والعلوم الأكاديمية والأبحاث والدراسات، وكذلك بروتوكولات الممارسات المهنية.

وكان لجراحات العظام النصيب الأوفر من هذا التطور والتقدم، حيث بات من بين أكبر التخصصات الطبية استحواذاً على التكنولوجيا والتقنيات والذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام رئيس المؤتمر، الدكتور علي السويدي، إن «الموضوعات التي سيركز عليها المؤتمر تشمل التهابات وخشونة الركبة، وكيفية العلاج بأحدث الطرق، إضافة إلى كيفية التعامل مع المضاعفات التي يمكن أن تنشأ بعد إجراء العمليات، ومناقشة مستجدات علاج الإصابات الرياضية للكتف والركبة، كما سيتطرق النقاش إلى كيفية التعامل مع فشل عملية ترميم الرباط الصليبي».

وأوضح أنه تم تخصيص نصف يوم لإصابات الكوع والرسغ واليد، لافتاً إلى أن هذه التخصصات تعد نادرة، وتحتاج إلى خبرة وتدريب عالٍ، ولذلك تمت استضافة خبراء عالميين لتسليط الضوء على بعض الأمراض المنتشرة في الطرف العلوي، كما تم تخصيص يوم لمناقشة أمراض الكاحل والقدم.

وستتم مناقشة التهابات وخشونة الكاحل والقدم، وأحدث ما توصل إليه العلم الحديث من علاجات وطرق جراحية مبتكرة لترميم أو استبدال مفاصل في القدم والكاحل.