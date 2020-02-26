«توام» يزيل أوراماً صغيرة بالمنظار

المصدر: العين - وام

أفاد مستشفى توام في مدينة العين بأنه تمكن من تطوير تقنية إزالة الأورام الصغيرة، باستخدام المنظار الذي أصبحت الجراحة عن طريقه أفضل بكثير من الجراحة التقليدية في كثير من الحالات، خصوصاً أن مضاعفات العملية بالمنظار أقل من مضاعفات العمليات الجراحية المعتادة.

وتولى طبيب استشاري جراحة المسالك في مستشفى توام، الدكتور أفتاب أحمد باتي، مساعدة فريق طبي في إزالة ورم بحجم أربعة سنتيمترات بالكامل من كلية مريض، مع المحافظة على الكِلية، وغادر المريض المستشفى بعد نجاح العملية، ما عزز المساعدة في إزالة المزيد من الأورام المعقدة في الكِلية مع المحافظة عليها، وتجنب أي قصور في وظيفة الكليتين، ناجم عن أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرهما.