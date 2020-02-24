«صحة دبي» تستعرض مبادراتها الذكية في شهر الابتكار 2020

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تستعرض هيئة الصحة في دبي، من 23 إلى 27 فبراير الجاري، عدداً من مشروعاتها وتقنياتها ومبادراتها الذكية، ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، حيث خصصت الهيئة منصة خاصة بمنطقة البوليفارد، أبراج الإمارات، إضافة إلى فعاليتها المستمرة في مركز الابتكار الصحي التابع لها.

وأكدت مديرة مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة في دبي، مي الدوسري، أهمية مشاركة الهيئة في هذا الحدث السنوي، الذي يشكل فرصة كبيرة للتعريف بآخر المستجدات والمشروعات والتقنيات الحديثة، التي تمتلكها الهيئة بمختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية، والتي تم تسخيرها لخدمة المرضى.

وقالت الدوسري إن «هيئة الصحة بدبي ستستعرض خلال هذه المشاركة حزمة من تقنياتها الذكية، مثل روبوت قسطرة السكتات الدماغية، وروبوت العمود الفقري لعلاج الكسور المعقدة واعوجاج العمود الفقري، إضافة إلى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي ومحاكاة الواقع الافتراضي لعرض الأعضاء الحيوية، كما تستعرض الهيئة (باص) التبرع بالدم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، تماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجية إمارة دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة».

وأضافت أن «مركز الابتكار الصحي التابع للهيئة سيشهد عدداً من الفعاليات، وورش العمل المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والجلسات الحوارية التفاعلية مع قادة موظفي هيئة الصحة بدبي، وجلسات حديث الصحة، وعدداً من الألعاب الخاصة للتفكير الابتكاري، وإيجاد الحلول الابتكارية للتحديات، واستعراض أحدث التقنيات الطبية».

وأوضح استشاري أمراض الأعصاب رئيس وحدة الجلطات الدماغية بمستشفى راشد، الدكتور سهيل عبدالله الركن، الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتشخيص وعلاج الجلطات الدماغية وتحسين تجربة المرضى، وتقليل المضاعفات السلبية المحتملة في هذا النوع من الأمراض.

وقال الركن إن الهيئة تستعرض من خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية في مجال قسطرة الجلطات الدماغية، التي تتميز بقدرتها الفاقة على العلاج والتشخيص الدقيق للحالة المرضية، والمساعدة في تجنب الأخطاء البشرية، وتقليل إقامة المريض داخل المستشفى، ما يساعد في تقليل الكلفة العلاجية على المريض والمستشفى بشكل عام».

وأوضح أن مستشفى راشد بدأ تطبيق برنامج القسطرة الدماغية منذ عام 2013، حيث تم إنقاذ أكثر 230 مريضاً من الجلطة الدماغية حتى الآن، من خلال التدخل بإزالة هذه الجلطات عبر القسطرة.

وقال إن هيئة الصحة بدبي استحدثت، أخيراً، وحدة مستقلة ومتكاملة في مستشفى راشد لتشخيص وعلاج الجلطات الدماغية، وتم تزويدها بجهازين للقسطرة الدماغية للعمل على مدار الساعة في منطقة انتظار ومراقبة المرضى، لتقديم خدمات القسطرة العلاجية، وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال، من خلال طاقم وفريق طبي متكامل يمثل أطباء القسطرة الدماغية، وأخصائيي الجراحة والأشعة الدماغية، وأطباء الجلطة الدماغية.

- منصات الهيئة تعرف الزوار بآخر مشروعاتها والتقنيات الحديثة.