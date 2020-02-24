«إسعاف دبي» تدشن برنامج «نبتكر للخمسين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برنامجاً تحت شعار تحت «نبتكر للخمسين»، يُعنى ببناء مواهب المستقبل المبتكرة، وذلك تزامناً مع إطلاق شعار الاستعداد للخمسين

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي: «نؤكد التزامنا بتطوير كوادرنا المؤسسية، لتكون مؤهلة لتقود مرحلة الاستعداد للخمسين».

وقالت مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، الدكتورة عائشة المطوع: «سيعمل برنامجنا الطموح على تدريب وتأهيل 50 رائداً من رواد الابتكار، بناء على أفضل البرامج الأكاديمية في مجال إدارة الابتكار، بالتعاون مع مؤسسات عالمية ورائدة، وستكون مخرجاته 50 مبادرة مبتكرة، تحمل في طياتها معالم المستقبل الذي تطمح حكومتنا إلى تأمينه لشعبها وساكنيها وزوارها ومحبيها».