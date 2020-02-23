750 طبيباً يشاركون في مؤتمر الإمارات لطب وجراحة العظام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك 750 طبيباً ومتخصصاً من 24 دولة في مؤتمر الإمارات العالمي الثامن لطب وجراحة العظام، الذي يُقام الخميس المقبل على مدى ثلاثة أيام، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، وينظمه شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وسلطة مدينة دبي الطبية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

وكشف رئيس شعبة الإمارات لطب وجراحة العظام رئيس المؤتمر الدكتور علي السويدي، أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها ستغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، منها الإصابات الرياضية والرباط الصليبي والكتف والركبة وعمليات قدم الكاحل والركب الصناعية، والذكاء الاصطناعي في تركيب المفاصل بكل أنواعها، لافتاً إلى أن اللجنة العلمية حرصت على مشاركة أشهر الأطباء العالميين في هذا المجال.

وقال أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات نائب رئيس الشعبة واستشاري جراحة العظام في مستشفى ميدكلينيك سيتي ومركز أورثكوري الطبي الدكتور علي البلوشي، إن «اللجنة العلمية حرصت هذا العام على اختيار الموضوعات والأوراق العلمية المرتبطة بالأمراض الأكثر انتشاراً في الدولة بشكل خاص ودول الخليج عموماً، لإكساب الأطباء المشاركين الخبرات والمهارات العالمية واطلاعهم على آخر وأحدث المستجدات العالمية».

وأشار إلى أن عدد المتحدثين في دورة العام الجاري وصل إلى 54 متحدثاً، منهم ثمانية من خارج الدولة، إضافة إلى سبعة متحدثين من الكويت والسعودية و39 متحدثاً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل عدد المحاضرات إلى 94 محاضرة، إضافة إلى أربع ورش عمل.

وأكد المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية عبدالله بن سوقات، حرص الجائزة على دعم التعليم الطبي المستمر، بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي راعي الجائزة، خصوصاً المؤتمرات الطبية التي تعود بمردودات إيجابية على أطباء الدولة، خصوصاً وأطباء المنطقة عموماً.

وبيّن أن الجائزة بعد تلقيها طلباً من الجهة المنظمة تدرس الأوراق العلمية التي سيناقشها المؤتمر، وتجري التدقيق على أسماء الأطباء المحاضرين للتأكد من خبراتهم لضمان استفادة الأطباء المشاركين من خبراتهم ومهاراتهم، لافتاً إلى أن دعم المؤتمرات الطبية يعمل على تنشيط السياحة الطبية، ويعزز ويطور من مهارات الأطباء من خلال اللقاءات المباشرة مع الأطباء العالميين وتبادل الآراء والخبرات.

وسيُقام على هامش المؤتمر معرض بمشاركة 18 شركة محلية وعالمية، تعرض أحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في مجال العظام.

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شركة محلية وعالمية تعرض أحدث الأجهزة المتخصصة في مجال العظام.