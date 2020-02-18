«حمدان الطبية» تختار «الذكاء الاصطناعي» محوراً لدورتها الـ11

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محورا للدورة الحادية عشرة للجائزة، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

واعتمدت الجائزة لهذه الدورة أربعة فروع: الأول جائزة حمدان العالمية الكبرى (الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية)، والثاني جائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة (الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم)، والثالث جائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة (الذكاء الاصطناعي والتشخيص)، والرابع جائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة (الذكاء الاصطناعي والعلاج).

وسيعقد مؤتمر دبي العالمي الحادي عشر في أواخر عام 2020، بالتزامن مع حفل الجائزة، وسيناقش المؤتمر موضوعات جائزة حمدان العالمية الكبرى، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة لهذه الدورة.

وسيركز المؤتمر على أفضل الممارسات والتطبيقات في الذكاء الاصطناعى، لتشارك نتائج المؤتمر في الجهود المبذولة للمساهمة في وضع خارطة الطريق لهذا المجال في الدولة.