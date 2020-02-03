بالفيديو.. "الامارات للصحة العامة" تطلق حملة توعية كبرى للتوعية والوقاية من "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

أطلقت جمعية الامارات للصحة العامة حملة توعية وقائية حول مرض ( كورونا الجديد ) واسباب الاصابة وسبل الحماية والارشادات التي تساهم في عدم انتشار المرض و تجنب العدوى .

وقال استشاري الصحة العامة وعضو مجلس الادارة والمتحدث باسم الجمعية الدكتور سيف درويش أن تلك الخطوة تأتي في اطار المساهمة في تنشيط العمل الصحي والتطوعي والتركيز على الإنسان، ووقايته وحمايته من الاخطار تماشياً مع الإهتمام العالمي الموجه لمواجهة انتشار فيروس كرونا الجديد منصب في اطار الوقاية رفع الوعي لدى المجتمع بهذا المرض دون التهويل من واقعه او التهاون في مواجهته، وأشار إلى أن العالم قد واجه انتشار امراض من عائلة فيروسات الكرونا في الماضي مثل مرض سارس في العام 2003 و متلازمة الشرق الاوسط التنفسية في العام 2012 مؤكدا ان منظمة الصحة العالمية لم تقم حتى الآن بإعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية مثل ما حدث اثناء انتشار انفلونزا الخنازير وفيروس ايبولا

وقال " تتطلع الجمعية إلى مواكبة الاهتمام الرسمي بوقاية المجتمع وتأمينه ضد اخطار العدوى لذا تواصلنا مع الجهات الرسمية والحكومية الصحية في الدولة من اجل المساعدة في القيام بدور فعال لنشر الثقافة الصحية في مجتمع الامارات في اطار هذه الجهود الرسمية وتوافقا معها ودعما لتوجهاتها من خلال رقابة ومتابعة المرض عالميا والمستجدات عن انتشاره وسبل الحد منه ومجابهته مؤكدا ان اعتماد الجمعية في نشاطها، يكون مركزا على المعلومات والمواد التثقيفية الصادرة عن وزارة الصحة و هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة بأبوظبي حول المرض وسيقوم بمناقشة واستعراض فقرات هذه الفعاليات التثقيفية الوقائية وشرحها متخصصون واستشاريون في الصحة العامة و طب المجتمع.

واضاف ان الجمعية قد بدأت التعاون والتنسيق من أجل البدء في هذه الفعاليات التثقيفة الاسبوع الجاري مع المجالس الرسمية المنتشرة في كل انحاء الدولة والاندية الرياضية والثفافية والاجتماعية والتراثية المختلفة مثل نادي تراث الامارات وكذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية وذات النفع العام علما بأن الجمعية قد ابدت استعدادها للتعاون مع اي جهة داخل الدولة لتنظيم المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية سواء مع الجهات الحكومية او الخاصة .

وقال درويش ان الجمعية تؤكد على اهمية الالتزام بإرشادات ونصائح وزارة الصحة وهيئات الصحة بالدولة منوها الى أن الجمعية قد خصصت رقم هاتف لطلب الفعاليات التثقيفية والوقائية وهو 0504042749.

