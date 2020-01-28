جهاز يتنبّأ بفشل عضلة القلب

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تنفيذ عملية زراعة لجهاز متناهي الدقة بقلب مرضى القلب المصابين بهبوط عضلة القلب، يدعى جهاز (CardioMEMS PA Sensor)، بالشراكة مع شركة «أبوت»، إذ يقلل الجهاز من دخول المستشفى بنسبة 58٪، في إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 بدبي.

ويتمكن الجهاز من التنبؤ بالحالة الصحية لقلب المريض وإرسال رسالة إلكترونية للطبيب المعالج عن حالة القلب، في حال وجود مؤشرات عن إصابة المريض بهبوط في عضلة القلب قبل حدوثها، وعليه اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة وحماية المريض، حيث يستخدم نظام CardioMEMS ™ HF مستشعر مراقبة مصغراً لاسلكياً يتم زرعه في الشريان مباشرة لمرضى قصور القلب المتقدم. ليسمح بنقل القراءات من منازل المرضى إلى مقدمي الرعاية الصحية، ما يسمح بإدارة شخصية واستباقية لتقليل احتمالية دخول المستشفى.

ويعمل الجهاز على قياس نسبة السوائل المحتبسة في الشريان الرئوي، والتي تسبب ضعف وفشل عضلة القلب، وهو جهاز حساس للغاية يعمل من دون استخدام البطارية، يتم تثبيته داخل الشريان الرئوي للمريض لمتابعة قياس ضغط الشريان الرئوي بشكل دقيق ومستمر، وهذا يساعد في الاكتشاف المبكر للأعراض، والمساهمة في علاج المريض في وقت أسرع. بالإضافة إلى تقليل نسبة فترة العلاج في المستشفيات وخفض معدل الوفيات بسبب فشل عضلة القلب.