«الصحة» تطلق تطبيق «سكري» الذكي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «ميرك سيرونو» الشرق الأوسط، أمس، لإطلاق تطبيق «سكري» الذكي حول الوقاية من الإصابة بداء السكري بين أفراد المجتمع، ويهدف التطبيق إلى رفع مستوى الوعي العام والتثقيف الصحي لمرضى السكري، ومرحلة ما قبل السكري والحد من المضاعفات المترتبة على هذه الحالات المرضية.

وتمكن الخدمات المختلفة التي يقدمها تطبيق «سكري» عبر الهواتف الذكية المريض والطبيب المعالج من مراقبة تطور الحالة المرضية بشكل سريع وفعال، كما يقدم التطبيق للمستخدمين معلومات ونصائح طبية مبسطة عن طبيعة مرض السكري ومرحلة ما قبل السكري، وكيفية التعايش بشكل أفضل مع هذا المرض، من خلال اتباع أسلوب حياة نشط يتضمن ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية عن طريق احتساب السعرات الحرارية التي يتناولونها يومياً.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند، حرص الوزارة على توظيف التطبيقات الذكية في حملات التوعية والتثقيف حول مرض السكري، للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، ضمن مساعيها لمكافحة الأمراض غير السارية وعلى رأسها السكري، في إطار استراتيجية الوزارة نحو التصدي لمرض السكري وتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض لتحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة السكان المصابين بداء السكري.