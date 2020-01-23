«الخارجية» تدعو المواطنين للتطعيم قبل السفر

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين الراغبين في السفر إلى مراجعة عيادات المسافرين التابعة للهيئات الصحية في الدولة، وأخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر.

وتقدم عيادات المسافرين في هيئات الصحة النصح والمشورة الطبية للمسافرين وتزودهم بالتطعيمات اللازمة والموصي بها وفقاً لوجهة السفر، وتقوم بتقييم حالاتهم الصحية وأخذ التطعيمات والأدوية اللازمة لتفادي أخطار الأمراض المحتملة التي قد يصاب بها المسافر في الوجهة التي يسافر إليها.

وفي حال حدوث تفشيات وبائية في إحدى الدول تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتوعية المسافرين إلى هذه الوجهات بالإجراءات اللازمة لحمايتهم ووقايتهم، وبوجوب الاتصال بالملحقيات الصحية في سفارات الدولة في هذه البلدان في حال احتياجهم لأي معلومات.

ووضعت وزارة الصحة قائمة تضم سبعة تطعيمات مهمة تنصح بالحصول عليها قبل السفر، وهي الحمى الصفراء، والحمى الشوكية، والتهاب الكبد، وداء الكلب، والانفلونزا، والمكورات الرئوية، وأدوية الملاريا.