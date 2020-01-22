مجلس دبي يطلع على مبادرات وجهود «دبي للإسعاف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترأّس المفوض العام لمسار الأمن والسلامة في مجلس دبي، اللواء طلال بالهول، اجتماعاً حضره المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، وعدد من كبار مسؤوليها، لمناقشة استراتيجية المؤسسة والتصورات الخاصة بتطوير قدراتها، بما يلبي الأهداف الاستراتيجية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل عملية التطوير والتنمية الشاملة في الإمارة، ورؤية سموه الهادفة إلى جعل دبي في مقدمة مدن العالم أمناً وسلامة.

وأكد بالهول، في مستهل الاجتماع، تقديره لما تضطلع به المؤسسة من جهود تسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة لمجتمع دبي، بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار، مؤكداً كامل الدعم لفريق المؤسسة لتمكينه من أداء الرسالة المهمة التي تحملها، وتأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي، وهي ضمان سلامة الناس والحفاظ على أرواحهم، ومد يد العون لكل من يواجه حالة مرضية أو إصابة، أو موقفاً طارئاً يشكّل تهديداً لحياته أو لصحته، تكاملاً مع بقية الأجهزة المعنية في الإمارة، مثل شرطة دبي و«الدفاع المدني» وغيرهما.

ودعا بالهول فريق عمل المؤسسة إلى طرح الأفكار والمقترحات اللازمة لتحقيق الجاهزية الكاملة، والاستعداد للـ50 عاماً المقبلة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يحفظ لدبي ريادتها مدينةً عالميةً تحرص على توفير كل مقومات الأمن والسلامة لمجتمعها وزوارها، وتقديم نموذج يحتذى في هذا المجال، مؤكداً سموه على ضرورة مضاعفة العمل لاستحداث مبادرات نوعية تخدم في هذا الاتجاه، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وفتح المجال أمام جميع الأفكار التي من شأنها تأكيد قدرة دبي على مواجهة كل المواقف الطارئة والاستعداد الكامل لها، مع توظيف كل الإمكانات اللازمة، والعمل على رفع الجاهزية الاحترافية لأطقم الإسعاف وفق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد الدراي أن المؤسسة لا تدخر جهداً في ترجمة رؤية القيادة إلى إنجاز يلمسه المجتمع، ويشعر بقيمته عنصراً رئيساً ضمن منظومة شاملة من الخدمات الحكومية المتميزة، التي تتكامل في ما بينها لتضمن نوعية حياة هي الأفضل لكل من يعيش في دبي أو يحلّ عليها ضيفاً زائراً، في الوقت الذي تعمل المؤسسة على تطوير قدراتها التقنية وتعزيز مهارات كوادرها البشرية، عبر التدريب المستمر، وإطلاع الفريق على أحدث المستجدات في هذا المجال، لتكون دبي دائماً في صدارة المدن الآمنة على مستوى العالم.

«إسعاف دبي» تعمل على تطوير قدراتها التقنية وتعزيز مهارات كوادرها البشرية.