«طرق دبي» تنفذ المرحلة الأولى من مشروع تهيئة مرافقها لدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مبانيها ومرافقها، لجعلها مطابقة لبنود «كود دبي» الخاصة بأصحاب الهمم، تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والقاضية بتحويل إمارة دبي بالكامل لتكون صديقة لأصحاب الهمم، بحلول العام الجاري 2020.

قال رئيس لجنة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم في الهيئة، عبدالرضا أبوالحسن، إن المرحلة الأولى من المشروع بدأت في أكتوبر 2019 وتم الانتهاء منها، وهي تتضمن تأهيل المبنى الرئيس للهيئة، ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، والعوير، وعدد من محطات الحافلات، وهي حتا، وجبل علي، والقصيص، والكرامة، وديرة سيتي سنتر، ومول الإمارات، ومباني مواقف السيارات متعددة الطوابق في الغبيبة، ونايف، والرقة، والسبخة القديمة، والسبخة الجديدة، فضلاً عن توفير لوحات إرشادية بلغة برايل، ودورات مياه وكونترات مخصصة لأصحاب التحديات الحركية، ومُحسّنات سمعية عبر توفير ميكروفون لدى موظفي الاستقبال للتواصل مع أصحاب التحديات السمعية في حال الاستفسار والاستعلام المباشر، إلى جانب تخصيص محطات لشحن الكراسي المتحركة الكهربائية بمحطات الحافلات في جبل علي، وديرة، وحتا والقصيص، كمبادرة لخدمة أصحاب الهمم.

وأضاف أن الهيئة تحرص على تنفيذ جميع مراحل تهيئة مرافقها ومبانيها، وفقاً لمتطلبات «كود دبي»، وأن هذا المشروع يُعنى باحتياجات جميع فئات أصحاب الهمم الذين يبلغ عددهم في إمارة دبي 4996 حالة، منهم 3344 من الذكور، و1652 من الإناث، وفقاً لإحصاءات وزارة تنمية المجتمع، فضلاً عن أن المشروع يساعد في توفير بيئة صديقة للموظفين من أصحاب الهمم في الهيئة، ويبلغ عددهم 28 موظفاً وموظفة، مشيراً إلى أن المشروع يعزز وينشّط كذلك السياحة عبر توفيره الخدمات اللازمة لتسهيل حركة أصحاب الهمم من السائحين. وأكد أن الهيئة ستنتهي من المرحلة الثانية من المشروع بحلول أواخر العام الجاري.