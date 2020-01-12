"صحة دبي" تستقبل 760 حالة طارئة خلال يومين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أفادت هيئة الصحة بدبي بأن جميع مستشفياتها متأهبة في جميع الظروف والحالات، وأن كوادرها الطبية متواجدة على مدار الساعة وفقطبيعة عملها وبشكل اعتيادي، وأنها زادت من استعداداتها تزامناً مع الظروف المناخية غير العادية التي تشهدها الدولة.

وقالت الهيئة إن مستشفى راشد استقبل 760 حالة طارئة خلال فترة هطول الأمطار، أمس واليوم، بينها 186 إصابة ناتجة عن حوادث الطرقبسبب الأمطار، وأن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والبليغة، وقد تم التعامل معها من قبل الكوادر الطبية المتخصصة، ووفق أفضلسبل الرعاية الصحية.

و أكدت أن قسم الطوارئ في مستشفى دبي شهد زيادة طفيفة اليوم في أعداد الأطفال وكبار السن المصابين بنزلات البرد، في وقت شهدتمستشفيات الهيئة بشكل عام المراجعات الطبيعية للعيادات الخارجية.