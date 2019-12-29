تدريب أخصائيي «الشارقة الجراحي» على الجراحة الروبوتية

المصدر: الشارقة - وام

وقع معهد الشارقة الجراحي بجامعة الشارقة، وشركة كامبريدج للروبوتات الطبية الجراحية، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تدريب أخصائيي الرعاية الصحية في مجال الجراحة الروبوتية.

وأكد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية عميد كلية الطب، الدكتور قتيبة حميد، أن الشراكة مع كامبريدج ستكون إحدى الشراكات القوية، كونها إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة بهذا المجال، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إتاحة الفرصة للجراحين للتدرب على أحدث التقنيات الطبية في مجال الجراحات الروبوتية، لتحسين الرعاية الصحية المقدمة من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها معهد الشارقة الجراحي، المجهز بأحدث المرافق الطبية، بالتعاون مع شركة كامبريدج، وباستخدام هذه التقنية الحديثة في مجال الجراحات الروبوتية.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط، لاكشمي كانت خانولكار، إن الشراكة مع معهد الشارقة تتيح فرصة لتقديم أفضل الدورات التدريبية، والخبرة العملية للمشاركين، ما يساعد على بناء جيل قادر على استخدام هذه التقنية لخدمة المرضى.